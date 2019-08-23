خاص الفن- محمد ممدوح ضيف شرف حمدي الميرغني وأوس أوس في "روحين في زكيبة"خاص الفن - أمير كرارة يخطط...

ميرنا وليد - بيروت - يظهر الممثل المصري ​محمد ممدوح​ الملقب بـ"تايسون" كضيف شرف خلال حلقة من حلقات مسلسل "​روحين في زكيبة​" مع نجمي "مسرح مصر" حمدي الميرغني و​أوس أوس​ تحت إدارة المخرج محمد مصطفى، إذ انتهى من تصوير مشاهده في العمل مطلع الأسبوع الجاري.

ووافق ممدوح الظهور في العمل خاصة كما ان الشخصية التي يظهر من خلالها في العمل تعتمد على الكوميديا وهو ما رحب به بشكل كبير، خاصة وأنه بعيد عن الأدوار الكوميدية في أعماله الأخيرة.

الجدير بالذكر أن مسلسل "روحين في زكيبة" تأليف لؤي السيد، إخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وآخرين وتدور أحداثه ضمن 30 حلقة ومقرر عرضه في العام المقبل.