يوسف الخال يصور مسلسله ضمن ظروف مناخية قاسية وهذا ما تمناه

متابعة بتجــــــــــرد: ينشغل النجم اللبناني يوسف الخال، بتصوير مشاهد مسلسله اللبناني الجديد “لو ما التقينا” في عدد من المناطق اللبنانية.

وشارك الخال الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة من كواليس العمل، حيث يصوّر مشاهده رغم موجة الطقس الحارة التي تسيطر على لبنان وكتب: “نيال كل واحد ع البحر بهاللحظة”.

مسلسل “لو ما التقينا”، مؤلف من 30 حلقة، وهو من تأليف الزميلة ندى عماد خليل، إخراج ايلي الرموز، منتج منفذ المخرجة كارولين ميلان، وانتاج Gold Films التي تقدّم مولودها الاول الى المشاهدين.

الخال يجسد في العمل شخصية صاحب احدى الشركات التجارية “الرائدة”، التي يسطّر فيها نجاحات قوية رغم ظروف حياته العائلية المتعثرة، ولاسيما ان العمل يُسَلَط الضوء على قصة اجتماعية تدور اليوم من خلال ماضٍ أليم ومعقّد، تعرّض له البطل، ويتخلل ذلك، قصة حب متينة مبنية على التحدي والأمل.