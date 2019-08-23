متابعة بتجــــــــــرد: تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثلة الجزائرية أمل بوشوشة وهي ترقص وسط أصدقائها.
وسرعان ما نال فيديو رقص أمل بوشوشة إنتشاراً واسعاً عبر منصّات التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية، أمّا السبب فيعود إلى ظهور أمل وهي تؤدّي رقصة “الماكارينا” الشهيرة.
تجدر الإشارة إلى أنّ أغنية كانت “ماكارينا” من أشهر الأغنيات الّتي رقص عليها الكبار والصغار على حدٍّ سواء في فترات التسعينيات.
كانت هذه تفاصيل خبر أمل بوشوشة تسرق الأنظار برقصة “الماكارينا” الشهيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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