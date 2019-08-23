أمل بوشوشة تسرق الأنظار برقصة “الماكارينا” الشهيرة

متابعة بتجــــــــــرد: تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثلة الجزائرية أمل بوشوشة وهي ترقص وسط أصدقائها.

وسرعان ما نال فيديو رقص أمل بوشوشة إنتشاراً واسعاً عبر منصّات التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية، أمّا السبب فيعود إلى ظهور أمل وهي تؤدّي رقصة “الماكارينا” الشهيرة.

تجدر الإشارة إلى أنّ أغنية كانت “ماكارينا” من أشهر الأغنيات الّتي رقص عليها الكبار والصغار على حدٍّ سواء في فترات التسعينيات.