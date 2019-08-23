هارفي واينستين يواجه اتهاما جديدا بالاعتداء الجنسي

يمثل المنتج الأمريكي هارفي واينستين أمام القضاء، الإثنين، لسماع قرار اتهام جديد بالاعتداء الجنسي في حقه، بحسب ما أعلن مكتب المدعي العام في نيويورك، الجمعة.

ورفض متحدث باسم المدعي العام الإدلاء بأي تعليق بشأن طبيعة هذا القرار الاتهامي الجديد بحق المنتج الذي شكّلت الشبهات حول ضلوعه بعشرات الانتهاكات الجنسية شرارة الانطلاق لحركة #أنا_أيضا المناهضة للتحرش الجنسي، وأشار إلى أن المحاكمة المزمع انطلاقها في 9 سبتمبر/أيلول في محكمة مانهاتن لا تزال في موعدها المحدد.

واتُّهم هارفي واينستين (67 عاما) منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017 بارتكاب انتهاكات جنسية تراوحت بين التحرش والاغتصاب في حق أكثر من 80 امرأة بينهن نجمات كثيرات.



ولم يوجَّه له سوى اتهامين فقط على خلفية اعتداءين جنسيين في نيويورك بحق امرأتين، أحدهما بالاغتصاب في حادثة عائدة لسنة 2013 والثاني على خلفية اعتداء جنسي سنة 2006.

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وأكد أحد محامي واينستين، الأسبوع الماضي، أن المدعي العام طلب من لجنة كبيرة الموافقة على قرار اتهامي جديد بحق واينستين لتضمينه الادعاءات المساقة من امرأة ثالثة.

وبحسب وسائل إعلامية أمريكية، فإن هذه المرأة الثالثة هي أنابيلا سكيورا المعروفة خصوصا بدورها في مسلسل "ذي سوبرانوز" التلفزيوني.

وكانت سكيورا البالغة حاليا 59 عاما اتهمت هارفي واينستين في مقابلة مع مجلة "ذي نيويوركر" نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2017 بأنه اغتصبها مطلع التسعينيات.

وأشار المحامي دايمن تشيرونيس إلى أن إضافة ادعاءات سقطت بفعل التقادم إلى القرار الاتهامي في اللحظات الأخيرة أمر "مخالف للدستور".

ولفت إلى أن الدفاع سيطلب وقف الملاحقات في حال الموافقة على قرار اتهامي جديد، وهو ما يبدو مرجحا مع الإعلان عن جلسة الإثنين.