خاص.. الأهلي المصري يعلق على أنباء ضم السومة مقابل أزارو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى النادي الأهلي المصري فكرة الدخول في مفاوضات من أجل عقد صفقة تبادلية مع نظيره أهلي جدة السعودي، تقضي بالحصول على خدمات المهاجم السوري عمر السومة مقابل لاعبه المغربي وليد أزارو.

وقال أمير توفيق، مدير التعاقدات لبطل مصر في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية": "لم نتطرق من قريب أو بعيد لفكرة الدخول في صفقة تبادلية مع أهلي جدة".

وأضاف توفيق "السومة اسم كبير في الكرة العربية، ولكن أيضا نثق في إمكانيات أزارو، وكل ما يثار لا أساس له من الصحة".

وانتشرت أخبار عديدة خلال الأيام القليلة الماضية عن إمكانية انتقال السومة لصفوف الأهلي في صفقة تبادلية مع أزارو.

يذكر أن السومة لا يمر بأفضل فتراته مع أهلي جدة ولا يشارك بصفة أساسية منذ تولي الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المهمة الفنية للفريق بداية من الموسم الجاري.

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وشارك السومة مع الأهلي خلال 155 مباراة منذ قدومه من القادسية الكويتي عام 2014، سجل خلالها 145 هدفا في مختلف المسابقات.



على جانب آخر، يواجه أزارو انتقادات حادة من جمهور ناديه، عقب فشله في استعادة مستواه التهديفي المعهود على مدار الموسم الماضي.

وخاض أزارو مع الأهلي 78 مباراة سجل خلالها 40 هدفا في مختلف البطولات، منذ انضمامه قادما من الدفاع الحسني الجديدي المغربي عام 2017.



