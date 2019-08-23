جدال حاد بين الفنانة روان عليان وأفيخاي أدرعي

دخلت الفنانة الفلسطينية روان عليان في جدال مع الناطق بإسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي وذلك بعدما غرّد الأخير مؤكداً أنّ من يريد النجاح ينجح وأن الإرهاب عديم الفائدة يعرّض كل من يتعامل معه.

وكتب “أدرعي” على حسابه على تويتر قائلًا: “روان عليان، بنت غزّة، والتي شاركت في الموسم الرابع من برنامج أراب أيدول، تطلّ علينا بأعنية جديدة‘“. وأضاف: “روان هي مثال واضح على أنّه من يريد النجاح ينجح وأن الإرهاب عديم الفائدة يعرّض كل من يتعامل معه، بالإضافة إلى مصالح سكان غزة للخطر.. اختاروا النجاح لا الإرهاب“.

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إلا ان روان لم تصمت بعد ان وجه “ادرعي” كلامه مخيراً الناس ما بين النجاح أو الارهاب في غزة. وأكدت روان أن الشعب الفلسطيني لم يكن يوماً ارهابياً وقالت في تغريدتها “فني ليس إلا رساله ليرى العالم وجهنا الآخر، ولم نكن يوما إرهابيين بل أصحاب حق.. وقد قالها درويش، ليس الوطن أرضاً، ولكنه الأرض والحق معاً والحق معنا والأرض ستعود‘‘.

وتحصد “عليان” نجاح أغنيتها الجديدة “انا عندي حبيب” منذ اللحظة الاولى لكشف النقاب عنها، حيث تتلقى يومياً التعليقات التي تبارك لها على العمل الكامل ان لناحية الصوت والصورة ومن انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

وكانت “عليان” قد أشارت في لقاء اذاعي الى أنها عاشت حروباً وحصاراً في “غزة” ولكن كل هذه المعاناة زادتها قوة واصراراً لتعيش الحياة وتستمر وتنشر الايجابية. وشددت الى أن “غزة” مليئة بالمواهب من محمد عساف وهي روان عليان وغيرهما الكثير ولكن كل موهبة تحتاج الى فرصة. لقراءة تفاصيل المقابلة بالكامل: خاص- روان عليان: سعيدة ومحظوظة مع “لايف ستايلز ستوديوز” وتفاجأت بـ “انا عندي حبيب“