سارة الهاني تُغنّي وردة الجزائرية في مهرجانات صيدا

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""الخليج 365"" من بيروت: افتتحت الفنانة سارة الهاني الدورة الرابعة من "مهرجانات صيدا الدولية" التي تنظمها "اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية" برعاية وزارة السياحة وبالتعاون مع وزارة الثقافة وبلدية صيدا على الواجهة البحرية لـ"مدينة رفيق الحريري الرياضية" عند مدخل صيدا الشمالي.



حيث أحيت أولى ليالي المهرجانات، بحفلٍ غنائي تكريمي للفنانة الراحلة وردة الجزائرية وقدمت باقةً كبيرة من أغنياتها وسط تفاعل الحضور الذي تقدمه رئيس الحكومة اللبنانية السابق فؤاد السنيورة، رئيسة "كتلة المستقبل النيابية" النائب بهية الحريري، وحشد من الشخصيات الرسمية والقضائية والبلدية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتربوية النقابية والاجتماعية والاعلامية.



وقالت الهاني: "سعيدة جدا بأنني أغني في مدينة عريقة، ولي الشرف ان اغني في مهرجان دولي كبير وقف عليه كبار الفنانين العرب والعالميين، واسمحوا لي ان اشكر لجنة مهرجانات صيدا الدولية الذين اتاحوا لي هذه الفرصة لأكرم العظيمة الكبيرة وردة الجزائرية، فرحتي كبيرة ولا توصف".

هذا وسيحيي الليلة الثانية من المهرجانات مساء اليوم (الجمعة) الفنان وائل كفوري، فيما سيكون الختام في ليلتها الثالثة والأخيرة بتاريخ 25 منه بعروض "Saida At Sunset" الموسيقية والغنائية والتي يشارك في تقديمها الفنانون "البير بويوجيان ​والدي جي رودج وعزيزة".

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