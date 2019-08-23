شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ الدوزى يحتفل باستضافة المغرب دورة الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب المغربى عبد الحفيظ الدوزى للاحتفال باستضافة المغرب لدورة الألعاب الأفريقية هذا العام، المستمرة حتى نهاية الشهر باحتضانها 54 دولة، عبر حفل جماهيرى كبير يحتضنه مسرح بورقراق فى العاصمة الرباط، فى التاسعة مساء اليوم الجمعة.

وحصل الدوزى مؤخرًا على جائزة مهرجانات بيروت الدولية، فى تكريم خاص عن مسيرته الفنية المغربية، والممتدة لأكثر من 20 سنة، حصيلتها أكثر من 15 ألبومًا، ويتولى الدوزى حاليا منصب سفير الاتحاد الأوروبي للشباب، كما تم اختياره كأفضل مطرب مغربى للعام الثانى على التوالى، حسب تصنيف جوائز داف باما الألمانية، كما حاز العام قبل الماضى جائزة الموروكان ميوزيك أوورد، وشارك فى تقديم الأغنية الدعائية الرسمية لكأس العالم بنسختها المغربية مع النجم العالمى جيسون ديرولو.

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