شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول تريللر لمسلسل المغامرة I-Land والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شبكة Netflix تريلر جديدا لمسلسلها التليفزيونى الجديد The I-Land، ومن المقرر بدء عرضه يوم 12 سبتمبر.

تتركز الدراما العلمية على 10 أشخاص "يستيقظون على جزيرة غريبة بلا ذاكرة ويكتشفون العالم الجديد ليتمكنوا من البقاء هناك، وبالتالي تواجههم الكثير من المخاطر، اللاتى يحاولون تجنب الوقوع فيها.

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وتشمل قائمة الممثلون كيت بوسورث ، ناتالي مارتينيز ، أليكس بيتيفير ، كايل شميد ، وجيل جير، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale ".