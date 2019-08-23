أفيخاي أدرعي يهنيء نجمة “آراب أيدول” على أغنيتها.. وهي بردّ ناري عليه

كتب امير فتحي في الجمعة 23 أغسطس 2019 11:50 صباحاً - توجه الناطق بإسم الجيش الإسرائيلي ​أفيخاي أدرعي​ برسالة إلى نجمة برنامج “آراب أيدول” الفنانة الفلسطينية ​روان عليان​ يهنّئها فيها بإطلاق أغنيتها الجديدة قائلاً:”روان عليان بنت غزة والّتي شاركت في الموسم الرابع من برنامج آراب أيدول تطل علينا بأغنية جديدة.

روان هي مثال واضح على أنّه من يريد النجاح ينجح وأن الإرهاب عديم الفائدة يعرّض كل من يتعامل معه، بالإضافة إلى مصالح سكان غزة للخطر. اختاروا النجاح لا الإرهاب”.

فأتى الردّ منها على رسالته هذه نارياً إذ قالت له:”فني ليس إلا رساله ليرى العالم وجهنا الآخر ، و لم نكن يوما إرهابيين بل اصحاب حق.. و قد قالها درويش ، ليس الوطن أرضاً ، ولكنه الأرض والحق معاً و الحق معنا والأرض ستعود”.

وأضافت:”وكم من قصة نجاح كنت لتغرد عنها لولا وجودكم واحتلالكم لأرضنا و محاولاتكم بإستمرار لطمس هويتنا ودفعنا للتنازل عن حقوقنا… لتعلم أن دفاع الشعوب عن أرضها وكرامتها يعتبر شرفا وليس إرهابا “.

وفي منشور آخر قالت فيه:”شيء مقزز ومضحك في ذات الوقت.. يا أحقر كائن على وجه الأرض، كيف أكون ضد ما يحدث من دفاع على أرضنا ومقدساتنا من نهب وقتل الأطفال وحرق العائلات؟ هل نسيت حرقكم لعائلة دوابشة وعائلة الحلو نموذج من غزة؟ هل نسيتم كيف قتلتم المسعفة رزان النجار؟”.

وتابعت روان عليان “هل نسيتم كيف قتلتم الصحافي ياسر مرتجى؟ ألا تذكرون الفسفور الذي قتلتم به عشرات الأطفال بمدينة غزة؟ ألا تذكرون ماذا فعلتم بحي الشجاعية من قتل ودمار؟ هل نسيتم هديل الهشلمون والمقعد إبراهيم أبو ثريا؟”.

وختمت ” أنا فخورة بعمل الدفاع عن أرضه الذي يقوم به شباب غزة الأمجاد وكلي دعم وحب لهم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا البواسل والحرية لأسرانا”.

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