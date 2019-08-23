شاهدوا.. ملياردير عربي يمنح حليمة بولند كامل الصلاحيات بالتصّرف بأملاكه

كتب امير فتحي في الجمعة 23 أغسطس 2019 11:50 صباحاً - جدل كبير أثير بين الجمهور، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر وثيقة رسمية لتوكيل خاص من الملياردير الكويتي ​فواز مبارك عبد العزيز الحساوي​ للاعلامية الكويتية ​حليمة بولند​، وبموجبها تم منح بولند كامل الصلاحيات بالتصّرف بأملاكه.

وتفاعل الكثيرون مع هذا الفيديو، إذ أشاروا إلى إحتمال زواج بولند والحساوي، خاصةً انها كانت ذكرت سابقاً زواجها دون الكشف عن إسم العريس.

ومن ناحية أخرى، كانت أثارت بولند الجدل مؤخراً بعد نشرها مقطع فيديو من زيارتها إلى تركيا، إذ ظهرت وهي محاطة بعدد من الرجال المسلحين الذين يرافقونها ويقومون بحمايتها.