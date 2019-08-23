ميريام تنشر صورة بلباس زوجها – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية ميريام فارس صورة التقطت لها اثناء تمضيتها إجازة بحرية، وتبين أنها برفقة زوجها إذ بدت في الصورة بإطلالة طبيعية جداً من دون ماكياج ومرتدية كنزة طويلة من دون سروال.
وفي التعليق عليها كتبت: “من خزانة زوجي”. واثار الأمر موجة واسعة من التعليقات طالبت ميريام بإظهار زوجها معها في الصور المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال ميريام فارس الفنية كان كليب “قومي” الذي طرحته في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي.
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