مفاجأة لمحبي “بريكينغ باد”.. “سول غودمان” يعلن موعد طرح الفيلم

متابعة بتجــــــــــــرد: يمكن لجميع متابعي المسلسل الأسطوري “بريكينغ باد Breaking Bad” أن يبتهجوا، بعد تصريح الممثل “بوب أودينكيرك”؛ حيث كشف أن فكرة تصوير فيلم مقتبس من أحداث المسلسل، بات خارج إطار التكهنات، وبدأ تصويره بالفعل.

“أودينكيرك”، الذي اشتهر بشخصية المحامي “سول غودمان” في كل من السلسلة الأصلية، والمسلسل المتفرع عنه “بيتر كول سوول”، أعرب لـ”هوليوود ريبورتر” عن مدى حماسه لرؤية أحداث الفيلم المقبل والمنتظر.

وقال: “لقد سمعت الكثير من الأشياء المختلفة حول الفيلم، ولكن أنا متحمس جدًا، لا أستطيع الانتظار لرؤيته يخرج إلى النور”، كما أنه أعرب عن استغرابه من أن الجمهور العام لم يعرف شيئًا عن إنتاج الفيلم.

وواصل: “أنا لا أعرف ماذا يعرف الناس أو لا يعرفونه، أجد أنه من الصعب أن أصدق أن لا أحد يعرف أنه يتم تصويره بالفعل، كيف يكون هذا سراً؟”، مضيفا أنه تقرر إصدار الفيلم في عام 2020.

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وكان عدد من المتابعين تكهنوا بصدور فيلم عندما رصدوا أبطال المسلسل يحومون حول مواقع الأحداث في منطقة نيو مكسيكو، وبالفعل كان قد أُعلن بعد ذلك عن نية لإصدار فيلم ولم يعلن أحد المزيد من التفاصيل.

حتى الآن، فإن “آرون بول” هو الممثل الوحيد المعروف في الفيلم، حيث ستركز الأحداث على شخصيته في دور “جيسّي بينكمان”.

“براين كرانستون”، الرجل الذي جسد شخصية “والتر وايت” الشهيرة، لم يكشف أي شيء عن الفيلم أو مشاركته به واكتفى بالقول في وقت سابق في إحدى لقاءاته التلفزيونية: “إنها قصة كبيرة، وهناك الكثير من الناس الذين شعروا أنهم يريدون أن يروا نوعا من العدل لبعض القصص التي تركت مفتوحة في خاتمة السلسلة”.

عُرض المسلسل على 5 مواسم على شبكة AMC، من تأليف وإنتاج “فينس غيليغان”، وتم تصويره وإنتاجه في مدينة ألباكركي، نيومكسيك، ترشّح المسلسل لـ 262 جائزة وفاز بـ 110 منها، كما فاز بـ16 جائزة إيمي.