أمير كرارة يستعرض مهاراته في السباحة ويتحدى بطلة عالمية

متابعة بتجــــــــــــرد: شارك النجم أمير كرارة جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستجرام”، بمقطع مصور كشف من خلاله عن مهاراته الكبيرة في السباحة.

وظهر “أمير” في المقطع داخل أحد أحواض السباحة، وهو يؤدي سباحة “الفراشة”، وتحدى البطلة العالمية المصرية فريدة عثمان، وعلق على المقطع الذي نشره وقال: “جايلك يا فريدة يا عثمان”.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان أمير كرارة السينمائية كان فيلم “كازبلانكا”، الذي شارك في بطولته غادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، والممثل التركي هاليت أرغنش، وشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وقد حقق من خلاله إيرادات كبيرة اقتربت من 100 مليون جنيه.

ويستعد أمير كرارة، خلال الفترة الحالية لفيلمه الجديد “بطل روما”، الذي يقوم الفنان محمود البزاوي بكتابته وسيتولى إخراجه بيتر ميمي.