تارانتينو يصبح أبا لأول مرة في 56 من عمره

متابعة بتجـــــــــرد: نقلت مجلة “بيبول”، أن المخرج الشهير كوينتين تارانتينو سيصبح أبا للمرة الأولى.
وقال تارانتينو، البالغ من العمر 56 عاما، إنه هو وزوجته (دانييلا بيك) سعيدان جدا للإعلان إنهما ينتظران مولودا.
وتزوج تارانتينو لأول مرة، عام 2018، من المغنية الإسرائيلية دانييل بيك، والتقى الزوجان في عام 2009 عندما قدم المخرج فيلم “Inglourious Basterds” للصحافة. ثم بدأت العلاقة عام 2016، وقام بخطبتها عام 2017. ولم يتزوج تارانتينو من قبل، موضحًا ذلك بحقيقة أن العمل في السينما يشغل جميع أوقات فراغه.
وأخرج تارانتينو أفلام ناجحة جدا منها فيلم خيال رخيص (Pulp Fiction) وكلاب المستودع (Reservoir Dogs) واقتل بيل (Kill bill) وأحدث أفلامه هو مرة في هوليود.
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