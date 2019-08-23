متابعة بتجــــــــــرد: تصدر اسم الممثل المصري، حسن حسني، موقع التغريدات الشهير “تويتر” مصر، اليوم الخميس، بسبب انتشار صور لتمثال له.

عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن إعجابهم بالعمل الفني، الذي قام بنحته النحات الشاب، محمود فؤاد، وتقديرهم للفنان المصري.

وأكدوا أن التمثال نسخة طبق الأصل من ملامح حسن حسني، مشيدين بمهارة النحات وروعة العمل الفني. ومن جانبه، عبر حسن حسني (87 عاما)، الذي يقضي حاليا إجازة في الساحل الشمالي المصري، عن سعادته بالتمثال المنحوت، وقال: “التمثال أعجبنى جدا وناس كتير أرسلوا لي صوره، لكن للأسف لم أرى التمثال نفسه وأشكر الفنان الذي نحته”، بحسب تقارير محلية. وطلب حسن حسني رقم هاتف الفنان الشاب ليشكره بنفسه، إذ أكد النحات الشاب أنه يتمنى أن يصل التمثال للفنان حسن حسني، وأن يعرف رأيه فيه. Advertisements وقال حسن حسني بعد اتصاله بصانع التمثال:”شكرته ووعدته بأن أستقبله في بيتى بعد عودتي من الساحل الشمال”. وتابع:”الشاب أكد لي حبه وإعجابه الشديد بي ورغبته في أن يكرمنى بهذا التمثال الجميل”. يشار إلى أنه يعرش لحسن حسني حاليا في دور العرض السينمائي، فيلم “خيال مآتة”، من بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي. وتلقى حسن حسني تكريما عن مشواره الفني الطويل، في حفل افتتاح الدورة الـ 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تمثال للفنان المصري حسن حسني يثير ضجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.