ماذا حدث بين نادر الأتات وملحم زين على متن باخرة النجوم؟

متابعة بتجــــــــــرد: يتواجد النجمان نادر الأتات وملحم زين على متن باخرة النجوم “ستارز أون بورد” إلى جانب عدد من زملائهما في رحلة فنية مميّزة انطلقت منذ أيام.
وحضر ملحم زين ليلة أمس الحفل الذي أحياه نادر الأتات على متن الباخرة، فرحب الأتات به بطريقة مميّزة.
وفي تفاصيل اللقاء الذي جمع نجما لبنان، توجه نادر الأتات إلى المكان الذي كان يجلس فيه ملحم زين في الصف الأمامي من صالة الحفل، وغنى له قائلا: “يا نجم ويا فنان طمني عنك كيفك كويس… صوتك بمجد لبنان يا أهلا وسهلا بالريس”.
الجدير ذكره أن نادر الأتات وملحم زين هما من محافظة البقاع في لبنان ويتميّز كل منهما بلونه الفني الذي يرسّخ من خلاله أصالة الأغنية اللبنانية على الساحة الفنية العربية.
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