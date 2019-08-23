متابعة بتجــــــــــرد: نشر المنتج البحريني محمد الترك صورة جديدة عبر خاصية “ستوريز” على “إنستغرام”، ظهر فيها مع زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة. وأثارت الصورة جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما علّق الأخير عليها قائلاً: “أنا وأمّ تركي”، ما دفع متابعيه إلى الاعتبار أنه يعلن بطريقة غير مباشرة عن أن زوجته الفنانة حامل بطفلهما الثاني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دنيا بطمة حامل بطفلها الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.