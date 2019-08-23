رندة كعدي: “ما بيعرف الوجع إلاّ صاحبو”

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت الممثلة رندة كعدي أنها تعاني من أوجاع في ظهرها ورقبتها بسبب الديسك. ونشرت عبر حسابها الشخصي على “فايسبوك” صورتين مع طبيبها المعالج.
وعلّقت قائلةً: “ما بيعرف الوجع إلاّ صاحبو” مثل شعبي كانت أمي تقولو.. وما كنت أفهم معناتو.. ولمّا حلّ وجع التعب، وصار #ديسك رقبتي وضهري مرافقني بنغمة ع وتر الأنين متل الربابة يعنّ.. حتى تعايشت مع إيقاعو، وقتنعت بوجودو..”.
وأضافت: “وتعرّفت على طبيبي المعالج للأوجاع المزمنة وعدني ينسيني النغمة… وهيك صار من بعد أوّل تلات جلسات صرت حسّ الفرق… وكفّيت إتعالج عندو.. عطاني الثقة ولمسة الشفا.. حبيب قلبي بشكرك”.
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