- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يخطف سحر بوليوود أنظار قطاع عريض من جمهور الفن السابع حول العالم، وتحتل أفلامها مكانة لا يستهان بها بعالم صناعة السينما، حتى أنها تُنافس وبقوة صناع السينما في هوليوود وأوروبا.
وتتميز أفلام بوليوود بمناقشة القضايا الاجتماعية المختلفة، وتقديمها في قوالب رومانسية وكوميدية، إلى جانب الاستعراضات والأكشن والفانتازيا التي تتطلب تقنيات متطورة وميزانيات ضخمة؛ لتواكب ما وصل إليه العالم في هذا النوع من الأفلام.
الإنفوجراف التالي يستعرض أفضل 7 أفلام في تاريخ بوليوود.
كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. أفضل 7 أفلام في تاريخ بوليوود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.