إنفوجراف.. أفضل 7 أفلام في تاريخ بوليوود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يخطف سحر بوليوود أنظار قطاع عريض من جمهور الفن السابع حول العالم، وتحتل أفلامها مكانة لا يستهان بها بعالم صناعة السينما، حتى أنها تُنافس وبقوة صناع السينما في هوليوود وأوروبا.

وتتميز أفلام بوليوود بمناقشة القضايا الاجتماعية المختلفة، وتقديمها في قوالب رومانسية وكوميدية، إلى جانب الاستعراضات والأكشن والفانتازيا التي تتطلب تقنيات متطورة وميزانيات ضخمة؛ لتواكب ما وصل إليه العالم في هذا النوع من الأفلام.

الإنفوجراف التالي يستعرض أفضل 7 أفلام في تاريخ بوليوود.