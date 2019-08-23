شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ما ساب مارفل.. Spider Man ينضم لـ فريق Power Rangers والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت صور ساخرة على صفحات الانترنت لـ شخصية Spider Man مع مجموعة Power Rangers، والتي أثارت مجال من السخرية بين مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى.



spider man and power rangers

وكانت قد تأكدت بالأمس معلومات عن انتهاء عقد شخصية Spider Man الخارقة مع شركة مارفل بعد الخلافات التي حدثت بين شركة ديزنى ومارفل، وبالرغم من طرح سونى نسخة جديدة معدلة بـ 4 دقائق إضافية إلى فيلم Spider-Man: Far From Home، اخر إنتاجات الشركات الثلاث للشخصية، وتأكد شركة سونى على وجود فيلمين أخرين للشخصية الخارقة.



spider man and power rangers

وكان أخر ظهور لـ فريق Power Rangers في فيلم طرح في 24 مارس من عام 2017، بنفس اسم الفريق، وحقق إيرادات وصلت إلى 143 مليون دولار أمريكى، الفيلم من بطولة ليزابيث بانكس وداكر مونتجمرى ونعومى سكوت وودى لين وبريان كرانستون وبيل هادر، ومات شيفلى وكودى كيرسلى وديفيد دينمان، وروبرت مولونى وأنجالى جاى وسارة جراى، ومن تأليف جون جيتان، وكتب القصة مات سازيما ومن إخراج Dean Israelite. ودار الفيلم حول 5 شباب يتعرضون لمصدر طاقة غير معروف، فتصبح لديهم قوى خارقة ويتم تدريبهم على استخدامها، ليصبحوا أبطالا ويتصدون لساحرة شريرة لديها قوى عظيمة وينقذون العالم. Advertisements



power rangers

أما عن أخر أعمال مارفل مع Spider Man كان فيلم Far From Home الذى حقق مليار و 111 مليون دولار أمريكى إلى الان، ولايزال يتم عرضه في الكثير من الدول حول العالم.

فيلم Spider-Man Far From Home يقوم ببطولته توم هولاند وماريسا تومى ومايكل كيتون ويعقوب باتالون وزنديا وجيك جيلنهال، بالإضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير صامويل جاكسون، والفيلم من إخراج جون واتس وتأليف ستيف ديتكو وستان لى.

ودارت أحداث الجزء الأخيرمن السلسلة الشهيرة بعد أحداث Captain America: Civil War، وعودة بيتر باركر إلى روتينه اليومى الطبيعى ودراسته فى مدرسته الثانوية، منصرفًا بالأفكارالتى تثبت لنفسه أنه أكثرمن مجرد الرجل العنكبوت، لكن عندما يظهر (النسر) كعدو جديد، سيصبح كل شىء مهم لدى (بيتر)، وسرعان ما يخوض العديد من المغامرات بصحبة الرجل الحديدى.