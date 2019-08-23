شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يبدأ تحضيرات فيلمه "بطل روما" والتصوير مطلع سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم أمير كرارة التحضيرات الأولى لفيلمه الجديد "بطل روما"، على أن يبدأ تصويره مطلع سبتمبر المقبل فى الديكورات الذى يقوم المخرج بيتر ميمي بمعاينتها خلال الوقت الحالى، والعمل تأليف محمود البزاوى، وإخراج بيتر ميمى.

ومن المقرر أن يخوض "كرارة"، به سباق موسم عيد الفطر السينمائى المقبل، ويتم تصوير الفيلم في أكثر من دولة أوروبية مختلفة، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، ليكرر تعاونه مع المخرج والشركة المنتجة لفيلمه الأخير "كازابلانكا"، والذى تصدر إيرادات الموسم بل وحقق أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية.

ويسجل "بطل روما" التعاون الثالث على التوالى فى "السينما" بين أمير كرارة والمخرج بيتر ميمى، حيث حققا سويا نجاحا كبيرا بفيلم "حرب كرموز" والذى نال إشادات كبيرة وإيرادات تخطت الـ 65 مليون جنيه، بالإضافة إلى فيلم " كازابلانكا" الذى اقترب من 80 مليون جنيه.