بعد حرائق الأمازون.. نجوم الفن: العالم مقبل على كارثة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تفاعل نجوم الفن مع حرائق غابات الأمازون، ونشروا عبروا حساباتهم رسائل توعوية، يحذرون فيها من خطورة ما يحدث، ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز ما قاله نجوم الفن:

نشر الفنان طارق صبري، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" عدة صور للحرائق، وكتب معلقا عليها: "غابات الأمازون بتلقب بـ "رئة الأرض" لأنها بتلعب دور كبير في خفض أو منع الإحتباس الحراري وكمصدر مهم جداً للأكسجين على الأرض، اشتعل فيها ٧٢ الف حريق سنة ٢٠١٩ فقط منهم ٩٥٠٠ حريق الأسبوع ده بس".

وأضاف طارق صبري: "الأدخنة حولت مدينة ساوباولو البرازيلية لظلام دامس في وقت الظهر و منعت أشعة الشمس بشكل كبير، كائنات حية كتير ماتت سواء مختنقة أو محروقة بسبب الحرائق و باقي دول الكرة الارضية هتتأثر تأثر شديد السنوات اللي جاية ".

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مايا شيحة

ونشرت الفنانة المعتزلة مايا شيحة، صورة للحرائق، وعلق عليها: "خطر عظيم، أين كانت الأمم المتحدة حين حدث هذا، غابات الأموز تحترق منذ 16 يوم، دون أي تغطية إعلامية".

رانيا فريد شوقي

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" تدوينة كتبت فيها: "النباتات والأشجار بتسحب ثاني أكسيد الكربون وترجعه أكسجين، حاليا غابات الأمازون اللي بيطلقوا عليها رئة الكوكب مساحتها 2.1 مليون متر مربع، واللي بتنتجي 20% أكسجين للعالم، بقالها 3 أسابيع بتحترق وما زال الحريق مستمر، دي كارثة إنسانية رحمتك يا رب".