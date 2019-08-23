مؤلف "The Matrix" يتنبأ بتقسيم أمريكا: مثل البوسنة وترامب السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الروائي ألكسندر هيمون الذي شارك في كتابة فيلم "The Matrix" أن تنامي الانقسامات الاجتماعية في الولايات المتحدة يمكن أن يتسبب في تقسيمها، مشيرا إلى إن الوضع في أمريكا في الوقت الحالي يذكره ببلده الأصلي "البوسنة" الذي انقسم على أساس عرقي بعد الحرب التي دارت رحاها في التسعينيات.

وأضاف الروائي ألكسندر هيمون خلال مقابلة مع رويترز في سراييفو يوم الأربعاء، على هامش مهرجان سراييفو السينمائي : "عملي هو الخيال- يمكنني أن أتخيل تماما الوضع الذي يمكن أن يصبح فيه جزء من أمريكا مستقلا فعليا، لا أتوقع أن يحدث هذا في حياتي، ولكن أثق أنه سيحدث.

وكان هيمون البالغ من العمر (55 عاما) رد على سؤال "كيف يرى الوضع في البوسنة؟" بالقول: "هذا هو مستقبل أمريكا، سيكون هذا النظام السياسي العاجز عن أداء وظيفته والذي يمنع كل إمكانية لتصور مجتمع مشترك، وهو ما عليه الحال في البوسنة".

وأشار هيمون إلى أن الخلافات الاجتماعية والسياسية في الولايات المتحدة قد تؤدي إلى ظهور قوى انفصالية قادرة في نهاية المطاف على إعادة رسم الخارطة السياسية الأمريكية. وأضاف أنه لا يمكن استبعاد نشوب صراع مسلح.

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وذكر أنه حال التقسيم، فإن لغة الرئيس دونالد ترامب المشحونة بالعنصرية ستتحمل بعض المسؤولية، مضيفا: "يمكن أن أتصور أن تقول كاليفورنيا سنهتم بشؤوننا... لن نعطي أموالا لألاباما ولويزيانا‘، إذا رغبت الولايتان في منع أهل كاليفورنيا من إجراء عمليات الإجهاض أو تدخين الماريجوانا.

وتابع: "لذلك أعتقد أن هذا سيحدث على مستوى أكبر، وليس على المستوى المجتمعي فقط".

وبقى الروائي المولود في سراييفو في شيكاجو عندما كان في زيارة للدراسة في عام 1992 بعدما خضعت المدينة لحصار من جانب قوات صرب البوسنة. لكنه يعود بانتظام إلى سراييفو.

وانتهى هيمون لتوه من كتابة سيناريو الجزء الرابع من سلسلة (The Matrix)بالاشتراك مع البريطاني ديفيد ميتشل ولانا واكوفسكي التي ستقوم بإخراج الفيلم.