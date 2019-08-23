هشام ماجد يحكي عن صدفة حدثت بعد 20 عاما

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الفنان هشام ماجد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورًا له في المرحلتين الإعدادية والثانوية.
وكتب ماجد: "أحلى صدفة بعد ٢٠ سنة.. أساتذتي في إعدادي وثانوي اللي ربوني وعلموني الكيميا (الكيميا المادة مش المخدرات).. أحلي حاجة حصلتلي الصيف دا".
وانتهى هشام ماجد من تصوير مسلسل "اللعبة"، من بطولته إلى جانب شيكو، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى، ليعرض في شهر أكتوبر المقبل.
يذكر أن آخر أعمالهشام ماجد فى الدراما مسلسل "خلصانة بشياكة" الذى عرض فى شهر رمضان عام 2017، من بطولة أحمد مكى، شيكو، أوس أوس، ويزو، إنعام سالوسة، بيومي فؤاد، انتصار، ملك قورة، وآخرين، إخراج هشام فتحي.
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