تراند اليوم : تفاصيل صادمة.. عشرات القتلى والمصابين خلال حفل غنائي بالجزائر...

لقي 6 أشخاص على الأقل، مصرعهم ليل الخميس، بسبب التدافع خلال حفل لمغني الراب عبدالرؤوف دراجي، "سولكينج"، بملعب "20 أوت" ببلوزداد بالعاصمة.

وقالت مصادر إن تدافعًا كبيرًا حدث خلال الحفل أدى إلى سقوط ضحايا نقلوا إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الحصيلة الأولية تشير إلى ستة قتلى أعمارهم بين 6 و 12 سنة. في حين قدر عدد الجرحى بأكثر من 70 مصابا.

بينما تشير مصادر أخرى إلى أن عدد القتلى بلغ 11، وفق ما نقلت صحيفة "الشروق" على موقعها الإلكتروني، إلا أنه لم يصدر بعد بيان رسمي.

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وعلى الرغم من سقوط قتلى ومصابين، إلا أن الحفل تواصل بشكل عادي، بحسب الحضور، والذي قدرت مصادر عددهم بأكثر من 45 ألف شخص، أغلبهم من الشباب والمراهقين.

كان الفنان الجزائري المقيم في فرنسا، قرر صرف نسبة من دخل الحفل الفني لفائدة جمعيات خيرية، ومستشفيات رعاية الأطفال، في خطوة لقيت استحسان الجماهير.



وعبر "سولكينج" عبر صفحته على تطبيق "إنستجرام"، عن "سعادته بالعودة إلى الجزائر بعد غياب دام 5 سنوات في فرنسا"، واعدًا جمهوره بإحياء حفلات أخرى.