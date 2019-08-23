تراند اليوم : إعلامية لبنانية تفتح النار على "ريهام سعيد": "جاهلة وعنصرية"

لم تتوقف أصداء الجدل الذي خلفته تصريحات الإعلامية المصرية ريهام سعيد بشأن السمنة بعد هجومها اللاذع على الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة خلال إحدى حلقات برنامجها التليفزيوني مؤخرًا.

وكتبت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات عبر حسابها على موقع "تويتر": "كلام هذه المرأة ينضح عنصرية وجهلاً وأمراضاً غير قابلة للعلاج. هذا النموذج هو خطر على الإعلام" مرفقة ذلك بوسم (هاشتاج) ريهام سعيد، عنصرية مقيتة.

وكانت ريهام سعيد شنت هجومًا لاذعًا على السيمنات خلال إحدى حلقات برنامجها "صبايا" على قناة "الحياة"، واصفة الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد بأنهم عبء على أهلهم وعلى الدولة.

كما توجهت إلى النساء السمينات لافتة إلى أن مظهرهن ليس جميلاً وأنهن يشوهن المظهر.

وتسببت تلك التصريحات في أثارة ضجة كبيرة الكبيرة شارك فيها إعلاميون وصحفيون مصريون وعرب، وطالبوا المجلس الأعلى للإعلام بأن يوقفها ويحيلها إلى التحقيق، بسبب "التنمر" الذي مارسته ضد ملايين النساء.

كما تعرض البعض لها بالسب والإهانة ووصفوها بأنها "عار" على الإعلام.