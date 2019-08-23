كتب امير فتحي في الجمعة 23 أغسطس 2019 09:52 صباحاً - نشرت الاعلامية السعودية لجين عمران مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه برفقة صديقتها مروى علي.

وأشادت لجين عمران بصديقتها قائلة: “هذي الإنسانة عشرة عمر ❤️

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كانت هذه تفاصيل خبر وصفتها لجين عمران بأنها “أصيلة مثل الذهب”.. من هي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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