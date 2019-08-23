ريم السعيدي الى جانب زوجها وسام بريدي في “رقص النجوم”؟

تتحضر عارضة الازياء التونسية ريم السعيدي، للاعلان عن مفاجأة قريبة وذلك بعدما حمّست متابعيها بمنشور عبر حسابها على انستغرام، أكدت فيه الى أنها لا تستطيع الانتظار لتخبرهم بها.

وفي زيارة سريعة على التعليقات التي واكبت المنشور، نرى ان معظمها تمحور حول هل “ريم” حامل بطفلها الثاني؟ أو “ريم” ستقدم الموسم الخامس من “رقص النجوم”؟

ريم سبق وشاركت في “رقص النجوم” خلال عرض الموسم الاخير عبر شاشة الـ MTV لكن الحظ لم يحالفها لتنال اللقب وخرجت من المنافسة، لكن العلاقة توطدت أكثر بينها وبين مقدم البرنامج وسام بريدي الذي أصبح لاحقاً زوجها.

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وكانت “السعيدي” قد اعترفت لأول مرة في عام 2017 الى أنها تعيش قصة حب مع الاعلامي اللبناني وسام بريدي اثناء حلولها ضيفة في “منّا وجر”، ثم خرجت علاقتهما الى العلن، بعدما زارت “السعيدي” مع “بريدي” مركز سرطان الأطفال في لبنان حيث انتشرت صورهما على مواقع التواصل وهما برفقة بعضهما مع الاطفال في المركز.

وفي حال صحّت التعليقات والتكهنات فإن العارضة التونسية ستكون بديلة عن كارلا حداد التي غادرت محطة “المر” بعدما قدمت المواسم الأربع السابقة من “رقص النجوم” الى جانب وسام بريدي.

فهل ريم السعيدي حامل؟ أو أنها تستعد لتقديم برنامجاً وهو “رقص النجوم” الى جانب زوجها حيث سيشكلان ثنائياً مميزاً مع بعضهما خاصة أنهما يتمتعان بجماهيرية من خلال الفيديوهات العفوية مع ابنتهما “بيلا ماريا”.

نذكر ان اللجنة التي واكبت المواسم السابقة هي لجنة متخصِّصة ومؤلفة من دارين بينيت، ميرا سماحة، ربيع نحّاس ومازن كيوان.

كما أشارت جريدة “الأخبار” الى أن المعلومات تحدثت عن مشاركة كل من الممثلة سينتيا صاموئيل، ميرا طفيلي الوصيفة الاولى لـ”ملكة جمال لبنان 2018″ ومقدمة نشرات الطقس جنيفير عازار، فهل تصل المفاوضات الى نهاية سعيدة من خلال مشاركة تلك الأسماء؟