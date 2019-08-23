شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تكشف أسرار لأول مرة عن أحمد صلاح حسنى فى "صاحبة السعادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف الإعلامية إسعاد يونس، النجم أحمد صلاح حسنى من خلال برنامجها "صاحبة السعادة"، والمقرر عرض الحلقة خلال الأيام المقبلة.

وكشف صلاح عن أسراراً جديدة لم يتحدث عنها فى حياته الشخصية، وزواجه، وعلاقته بالموسيقى والتلحين، فضلا عن كرة القدم الذى تألق فيها فى بدايته، كما تحدث عن علاقته بالنجم أمير كرارة وأسرار يحكيها لأول مرة ، ويعرض البرنامج يومى الأثنين والثلاثاء من كل أسبوع على شاشة dmc.

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يشار إلى أن أخر أعمال أحمد صلاح حسنى، فيلم "الممر" بطولة النجم أحمد عز، ومحمد فراج، وأحمد رزق، وهند صبرى، وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج شريف عرفة.

وشارك أحمد صلاح حسنى فى بطولة مسلسل "حكايتى" للنجمة الصاعدة ياسمين صبرى، فى شهر رمضان الماضى، وتألق حسنى وجذب الأنظار حوله بشخصية "على" التى نال الاشادات وقتها، وشارك فى بطولته جمال عبد الناصر، ادوارد، إسلام جمال، أحمد بدير، وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج "سينرجى ".