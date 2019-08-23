رسميًا هؤلاء هم أعضاء لجنة تحكيم “ذا فويس كيدز”

اعلنت الصفحة الرسمية لـ “ذا فويس كيدز” على موقع انستغرام رسمياً عن اسماء أعضاء لجنة تحكيم البرنامج وهم النجمة اللبنانية نانسي عجرم، النجم اللبناني عاصي الحلاني والنجم المصري محمد حماقي.

وكان النجم المصري تامر حسني قد اعلن انسحابه من لجنة التحكيم منذ أسابيع لأسباب خاصة. أما النجم العراقي كاظم الساهر سبق ولمّح في عدة اطلالات اعلامية الى أنه يريد أن يأخذ استراحة والتحضير لألبومه الجديد.

نشير ان MBC بدأت تصوير “ذا فويس – الكبار” في استديوهاتها في بيروت حيث تضم لجنة التحكيم كل من النجوم راغب علامة، سميرة سعيد، أحلام ومحمد حماقي، والتحضيرات جارية الآن لتصوير الموسم الثالث من “ذا فويس كيدز”.