حمد الفيشاوي يخرج عن صمته ويتهم طليقته بتدبير مكيدة

قرر الفنان المصري أحمد الفيشاوي الخروج عن صمته، والحديث عن طليقته هند الحناوي ومشكلته معها ومع ابنته لينا، خاصة بعد الأخبار المنتشرة حول تهرّبه من دفع النفقة لابنته، بالإضافة لتلميحات لينا المستمرة عبر حسابها على إنستغرام عن سوء علاقتها بوالدها، وعدم اهتمامه بها وحرمانها من العودة لمصر ورؤية جدّها الفنان الراحل فاروق الفيشاوي قبل وفاته.

ونشر الفيشاوي بيانًا توضيحيًا كشف من خلاله عن قيام طليقته هند الحناوي بمكيدة من أجل حرمانه من ابنته، بالإضافة لكشفه عن أن سفر هند إلى الخارج كان من أجل الهروب من حكم قضائي بعد إلقاء القبض عليها بحالة سكر مع رجل غريب في ساعات الفجر.

وأوضح البيان أن الحناوي أوهمت الفيشاوي بمساعدة والدتها أنها ستسافر إلى لندن مع ابنتها من أجل إكمال دراسة الأخيرة هناك، وذلك من أجل الضغط عليه وحرمانه من ابنته، ولكن الحقيقة أن سفر الحناوي جاء هربًا من تنفيذ حكم قضائي ضدها.

وتعمد الفنان أحمد الفيشاوي إغلاق باب التعليقات على البيان الذي نشره تجنبًا لأية تعليقات مسيئة أو مستفزة، كما يبدو أن الفنان المصري قرر إعلان الحرب على طريقته، خاصة بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له باتهامه إهمال ابنته وعدم التكفل بمصاريفها.

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