وليد توفيق يهنئ ابنته نورهان بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان وليد توفيق، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لابنته "نورهان". وعلق وليد توفيق على الصورة: "كل عام وإنت بخير يا نور عيوني.. إن شاء الله يا بابا العمر كله محبة وفرح وابتسامة". يُذكر أن آخر أعمال "توفيق" هو ألبوم "وليد توفيق 2016" وضم 10 أغانٍ منها: "حبينا ،اللية دي ،ويارتني".

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