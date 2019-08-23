شذى: "تعبت في أغنيتي الجديدة سنة ونصف"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة شذى عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة جديدة لها.

وعلقت شذى على الصورة: "شكرا بجد على كل تعليقاتكوا الحلوة، ودعوتكوا بقى علشان أنتوا اللي بتدوني طاقة وقوة أكمل، رغم كل الظروف الملخبطة، بإذن الله خلال أيام هتسمعوا أغنيتي الجديده اللي تعبت فيها سنة ونص، أنا و كل فريق العمل و شركه الإنتاج".

وقالت شذى، مؤخرا خلال حوارها مع برنامج "حديث المساء"، أن الأغنية الجديدة لها مع أوكا وأورتيجا و تجمع بين الطابع الشعبي، وسماتها كمطربة رومانسية ، مشيرة إلى أنها تحدثت مع أحد المخرجين الكبار في الولايات المتحدة وأشاد بها ومن المقرر أن يتم تصويرها قريبًا .