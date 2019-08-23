بصورة.. سميرة سعيد تشوق جمهورها من داخل الاستديو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة سميرة سعيد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها من داخل أحد أستديوهات التسجيل. وعلقت سميرة سعيد لتشوق جمهورها: "إنه وقت الأستديو، كونوا على انتظار". وكانت الديفا انضمت مؤخرًا إلى لجنة تحكيم برنامج "The Voice" الذي يعرض على شاشة mbc، الى جانب الفنان اللبناني راغب علامة والفنانة الإماراتية أحلام والفنان المصري محمد حماقي.

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