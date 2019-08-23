الفرقة الأردنية حرقة كرت تشد الرحال إلى سوريا لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفرقة الأردنية حرقة كرت لشد الرحال إلى سوريا، لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى العاصمة دمشق، وذلك فى تمام التاسعة مساء السبت المقبل. انطلقت "حرقة كرت" من قلب العاصمة الأردنية عمان منذ حوالى خمس سنوات، بدأت فكرتها من تحويل شغف الغناء والعزف المبسط على الجيتار إلى قعدات مزيكا ودندنة لأشهر الكوفرز العربية والأجنبية، منها رائعة كيفك انت لفيروز، وعلى بالى لعايدة الأيوبى، ومزجها مع أغان أجنبية معروفة، وتضم الرباعى سامر خالد وأحمد الدربانى وهانى السعدى وناصر السبتى، بدأت من منصة "يوتيوب"، وتحولت إلى بناء قاعدة جماهيرية حية فى الحفلات اللايف فى الداخل الأردنى والخارج العربى، وأطلت مؤخرًا بأجدد كليباتها "بلا ولا شى". Advertisements

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