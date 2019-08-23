شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد مسلسل Pose لموسم ثالث ومشاورات عن الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم تجديد مسلسل Pose للموسم الثالث، وتكاثرت الأسئلة حول وجد موسم رابع للعمل، حيث ناقش المنتج التنفيذي ريان مورفى مستقبل المسلسل الذى يعرض على FX TV، وفقًا لتقارير IndieWire، ومن المقرر أن يتم عرض الموسم الثالث في 20 أغسطس.

وخلال مقابلة أجريت مع مورفي مؤخرا في لوس أنجلوس، كشف أن الموسم الثاني من Pose سيقفز إلى عام 1991 حسب نهايته، ولينتهى الموسم الثانى من المسلسل الذي ينتهي عام 1996، عندما أصبح دواء الإيدز أكثر سهولة.

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Pose

وتدور أحداث المسلسل الدرامي في أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات حول عدة قطاعات من المجتمع في مدينة نيويورك، والمشاهد الاجتماعية والأدبية في وسط المدينة.

ويشمل طاقم ممثليين المسلسل إم جي رودريجيز، دومينيك جاكسون، إنديا مور، هايلي سحر، أنجليكا روس، بيلي بورتر، ريان جمال سوين، وأنجيل بيسمارك كورييل.