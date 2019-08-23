ابنة طلعت زكريا تطلب الدعاء للفنان الراحل ماهر عصام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة للفنان الراحل ماهر عصام. وكتبت إيمي: "فضلا وليس أمرا، الدعاء وقراءة الفاتحة لأخويا وزميلى ماهر عصام، في الجنه أن شاء الله ياماهر". وأصيب ماهر عصام بغيبوبة بشكل مفاجئ، دخل على إثرها "مستشفى إمبابة العام"، وبعد محاولات مضنية من قبل نقابة المهن التمثيلية، تم نقله إلى العناية المركزة بمستشفى دار الفؤاد ولكته توفي في فجر يوم 17 يونيو 2018.

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