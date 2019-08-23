بالفيديو: محمد الترك يلمّح إلى حمل زوجته دنيا بطمة مجددًا

أثار المنتج البحريني، محمد الترك زوج النجمة المغربية دنيا بطمة تفاعلاً واسعًا بين متابعيه، وكذلك جمهور زوجته بعد نشره مقطع فيديو قصيرًا ألمح فيه عن حملها الثاني.

ووثّق الترك مقطع الفيديو أثناء تواجده مع زوجته داخل السيارة، وهما يستمتعان بجولةٍ على وقع الأغاني.

وجاء تلميح المنتج البحريني بحمل زوجته، إثر إطلاقه لقب “أم تركي” على دنيا، ومن المعروف أنَّ الترك هو أبٌ لصبيين هما محمد وعبد الله من طليقته منى السابر، وفتاتين هما حلا من طليقته، وغزل من زوجته الحالية دنيا بطمة والتي أنجبتها قبل عامين.

في المقابل؛ استبعد بعض المتابعين مؤشرات حمل دنيا بطمة؛ لأنه لم يظهر عليها خلال الفترة القليلة الماضية أيٌ من علامات الحمل، خلال إحيائها الحفلات الغنائية، وبدت طبيعيةً تمامًا، مؤكدين بأن اسم “أم تركي” الذي يفضّل زوجها محمد الترك إطلاقه عليها ليس جديدًا؛ إذ نادها في الكثير من المناسبات به أثناء تواجدهما مع بعضهما وكذلك أمام الجمهور.

وتلتزم دنيا بطمة الصمت إلى الآن؛ إذ لم تؤكد حملها الثاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو تنفيه، رغم المطالباتِ التي انهالت عليها من قبلِ جمهورها لحسمِ الأمر وعدم وضعهم في حيرةٍ حتى لا تكثر الأقاويل كما حدث في حملها الأول.

وتأتي أنباء حمل الفنانة المغربية بعد أيامٍ قليلةٍ من استعادة محمد الترك حضانة أولاده الثلاثة من زوجته الأولى منى السابر وهم، حلا ومحمد وعبد الله، بموجبِ حكمٍ قضائي، بعد أن كان قد اعترض على الحكم.

واستأنف المنتج الدعوى التي كانت كسبتها طليقته منى السابر في قضية حضانة أولادهما، حتى كسب القضية في المرة الثانية خاصة وأنه اعتبر أمام المحكمة أن زوجته الأولى ليست مؤهلة لحضانة الأولاد والاهتمام بهم، وطالبها بدفع كافة مصاريف المحكمة، كما طالبها بتسليم كافة الأوراق الثبوتية الخاصة بالأولاد.