شاهد.. بكاء مها ابو عوف بسبب وصية شقيقها عزت ابو عوف!

كتب امير فتحي في الجمعة 23 أغسطس 2019 03:53 صباحاً - تحدثت الفنانة المصرية مها أبو عوف عن شقيقها الراحل عزت أبو عوف في أول ظهور إعلامي لها عبر برنامج “أسرار النجوم” الذي تقدمه إنجي على عبر نجوم fm.

وكشفت مها عن وصية شقيقها عزت أبو عوف قبل وفاته أنه طلب من جميع شقيقاته أن يحافظن على بعضهن ويرعون أنفسهن”.

وقالت مها:”عزت كان في أخر أيامه لا يتحدث كثيراً، ولكنه في أحد اللقاءات قال أنه يدعي الله أن يشفيه لخوفه الشديد على حزن شقيقاته”. ولم تتمالك نفسها وبكت وطلبت من إنجي علي التوقف عن الحلقة قليلاً.

يشار إلى أن الفنان عزت أبو عوف توفي يوم الأثنين الموافق 1 مايو، وشيع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه بمقابر المجاورين بالدراسة، وأقيم العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحضره عدد كبير من النجوم.