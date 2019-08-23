سيلين ديون تخضع لجلسة تصوير غريبة.. صور

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
ابرز المصور العالمي الشهير فالنتين هرفراي، والمعروف عنه تحديه لكل ما هو مألوف في عالم التصوير، الجانب المجنون في النجمة الكندية الشهيرة سيلين ديون خلال جلسة التصوير، فأخرجها من فُقاعة الأمان التي تعيش بها، وأطلقها في شوارع باريس، من أجل التقاط أكثر الصور احترافية لها.
واعتمادًا على تقنية “عين السّمكة”، ظهرت النجمة العالمية على غلافين من أصل 4 أغلفة تنوي مجلة “Carine Roitfeld”، إطلاقها في الشهر القادم.
وظهرت سيلين ديون البالغة من العمر 51 عاما، في إحدى الصور وهي تقف والعدسة تلتقط صورتها من الأسفل، بينما كانت ترتدي فستان التوتو الخاص براقصات الباليه، وقد ارتدت جوارب منقطة وكعبًا شفافا.
وقالت النجمة العالمية في تعليقها على الصورة ضمن حوارها مع المجلة : قبل 5 سنوات، لم أكن لأسمح لأي مصور أن يتعدى منطقة الركبة”، وأضافت بأن رؤيتها لنفسها بشكل مشوه من خلال تقنية عين السمكة كان أمرًا ممتعًا، فالرأس يظهر بشكل أضخم من الجسد أو العكس، كما تظهر إحدى القدمين بقياس 12، بينما تكون الأخرى بقياس 4.
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