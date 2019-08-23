هيا الشعيبي تكشف: رفضت العمل مع محمد هنيدي لهذا السبب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي أنها تلقت عرضاً للمشاركة في أحد الأعمال الفنية بطولة الفنان محمد هنيدي، لكنها رفضت.

الفنانة الكويتية قالت: “عرض عليً منتج منذ سنوات العمل مع النجم محمد هنيدي ووافقت بشكل مبدئي وطلبت منه إرسال السيناريو”.

وأضافت: “لكني وضعت بعض الشروط منها وضع اسمي بجانب أسماء نجوم الصف الأول، وعدم حذف أي مشهد لي بعد تصويره ، وأن يكون دوري مساوي لأدوار الأبطال ولكن كل هذه الشروط تم رفضها”.

وتابعت: “اعتذرت لأنني لن أرخص نفسي كما أنني أتمتع بجماهيرية في مصر وعندما أتواجد بالقاهرة يطلب الجمهور التصوير معي”.

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وكانت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير جديدة احتفالا بالعيد، ظهرت فيها بإطلالتين مختلفتين، بعدسة المصورة موضي الغريب.

الفنانة الكويتية ظهرت في الإطلالة الأولى بملابس باللون الأصفر، وتزينت بمكياج قوي تضمن الكثير من الألوان المبهجة، بلمسات خلود الشمري، وصبغت شعرها باللون الرمادي وتركته منسدلا على كتفها.

هيا ظهرت في الإطلالة الثانية بملابس سوداء، وتزينت بإكسسوارات جمعت الكثير من الألوان، مع مكياج قوي أبرز ملامحها، مع عدسات باللون الرمادي.