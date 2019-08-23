كريم فهمي يُرزق بابنته الثالثة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

رُزق الفنان المصري كريم فهمي بابنته الثالثة من زوجته دانيا البناوي.

الفنان المصري نشر صورة غرفة المستشفى عبر حسابه الشخصي على موقع «انستجرام»، وكتب معلقا: «الحمد لله ربنا رزقنا بجميلة فهمي، كانوا يومين صعبين قلق وحضانة وتعب أعصاب».

تابع فهمي: «من اصعب الايام اللي عدت علينا بس الحمد لله مع الدعاء عدت علي خير، يا رب احفظ لي بناتي كاميليا و نعومي و چميله ، آمين».

Advertisements

الفنان المصري تلقى عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي هنأه على سلامة زوجته ووصول ابنته جميلة، كما هنأه عدد من أصدقائه بالوسط الفني.

كريم فهمي أعلن عن انتظاره لطفلته الثالثة منذ أسابيع، حيث نشر صورة له مع زوجته في السيارة، والتي ظهرت عليها علامات الحمل.

يُذكر أن كريم فهمي يصور حاليًا فيلمه السينمائي الجديد “ديدو”، بمشاركة حمدي الميرغني، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، محمد ‏ثروت ‏وريم مصطفى، وهو من تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي.