بلاغ من زوج سريديفي ضد بريا براكاش

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أرسل المنتج الهندي بوني كابور Boney Kapoor، زوج الأيقونة الراحلة سرديفي إشعارًا قانونيًا إلى مسؤولي الفيلم الجديد الذي يتناول جزء من السيرة الذاتية للممثلة الراحلة ، اعتراضا على عنوان الفيلم بالإضافة إلى مشهد.

منذ أن تم الكشف عن الإطلالة الأولى للممثلة المبتدئة بريا براكاش فارير، في البرومو الترويجي والدنيا قامت ولم تقعد، وذلك بسبب محتواه المثير للجدل واستخدام اسم الراحلة سريديفي Sridevi.

المشهد الذي تسبب في رفع بلاغ ضد فريق فيلم “سريديفي” يًُظهر فاررير Priya Varrier وهي تقع في حوض الاستحمام، في إشارة إلى وفاة سريدفي Sridevi المأساوية.

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في أعقاب إطلاق البرومو الترويجي، اشتعل غضب المنتج بوني كابور زوج سرديفي Sridevi، وأعرب أيضا عن اعتراضه على اسم الفيلم.

وفقًا لتقرير نشر في “ديكان كرونيكل” ، قال مصدر مقرب من بوني كابور: “إنه يشعر بالاشمئزاز من الذين اختاروا أن يرتبطوا بهذا المشروع الفني، وعندما سمع عنوان الفيلم وشاهد البرومو الأول، أرسل بوني إشعارًا قانونيًا للمنتج. لكنهم تجاهلوا الإشعار حتى الآن، ويعتزم بوني اتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة”.

أرسل بوني كابور Boney Kapoor إشعارًا قانونيًا إلى صانعي الفيلم ، اعترض فيه على عنوان الفيلم بالإضافة إلى مشهد يُظهر وفاة سريديفي في حوض الاستحمام ، بنفس الطريقة التي توفيت بها الممثلة في فبراير 2018.