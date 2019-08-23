ابنة هيفاء وهبي تستعرض فخامة منزل والدها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استعرضت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، منزل والدها ونشرت صور المنزل عبر خاصية الأستوري عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

وكشفت الصور عن التصميم الضخم والتماثيل والتحف الأثرية الثمينة التي تزين المكان، بالإضافة إلى الحديقة الغنية بالأشجار المثمرة المتواجدة في كل مكان.

كما كشفت عن امتلاك والدها لمجموعة من الخيول والتي يعشقها ويمتلك إسطبل بتربيتها.

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وفاجأت متابعيها بالتقاط صورة لجامع بين الاشجار وكشفت ان والدها شيده داخل حديقة المنزل وقالت: “كانت فكرة حلوة من بابا نجتمع على الصلاة”، الامر الذي نال اعجاب عدد كبير من متابعيها الذين تفاعلوا معها واثنوا على فكرة والدها وشخصيته.

وحرصت زينب ايضا على نشر بعض الرسائل التي مدحت بوالدها وبمنزله المميز والضخم، وردت على بعضهم، معبرة عن افتخارها واعتزازها بوالدها.

يُذكر أن هيفاء وهبي كانت قد تزوجت من رجل الأعمال اللبناني نصر فياض، عام 1990، وانفصلت عنه عام1998، وكانت هيفاء وهبي، قد شاركت في مسابقة جمال لبنانية وهي “ملكة جمال الجنوب”، وفازت بالمسابقة فعلا، ولكن الجائزة سحبت منها بسبب اكتشاف المنظمين وجود ابنة لها من زواج سابق.