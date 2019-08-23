جانفي كابور تعيد أمجاد والدتها في أحدث صورها

رنا صلاح الدين - نشرت النجمة الشابة جانفي كابور صورة جديدة، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير ‘إنستجرام، نالت اعجاب متابعيها، الذين اشادوا بنعومة بشرتها، وجمالها اللافت.

من المثير للاهتمام، أن حالة الإعجاب التي سيطرت على أتباع نجمة Dhada، لم تقف عندها فقط، بل امتدت لوالدتها والدتها الأيقونة الراحلة سريديفي التي كانت معروفة أيضا ً ببشرتها الخالية من العيوب، التي قيل إن لها إشراقة مثل اللؤلؤ.

جانفي تتواجد في جورجيا، في الوقت الحالي حيث تصور سيرة حياة الطيار في سلاح الجو الهندي جونجان ساكسينا Gunjan Saxena، والتي تحمل عنوان Kargil Girl.

وتستعد الممثلة الصاعدة بقوة قي سماء الفن في بوليوود، لعدد من الأفلام، منها “Kargil Girl” ، وهو بطولة بانكاج تريباثي وإيجاد بيدي وعياش شارما ونجمة “لوفاتري” وارينا حسين، يخرج الفيلم شاران شارما وإنتاجه كاران جوهر تحت شعار إنتاج دراما، ويستند الفيلم إلى حياة جونجان ساكسينا ، طيار سلاح الجو الهندي.

الى جانب، ذلك تعمل الممثلة على فيلم “تاخت” ، وهو من بطولة رانفير سينج ، كارينا كابور خان ، عليا بهات ، فيكي كوشال ، بهومي بيدنيكار وأنيل كابور، وأيضا فيلم Dostana 2 جنبا إلى جنب مع كارتيك آريان .