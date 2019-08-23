بلقيس أكثر انطلاقاً بين سحر الطبيعة وعبق التاريخ.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواصل الفنانة اليمينة بلقس أجازتها الصيفية في جزر إيطاليا، وتحرص على مشاركة محبيها بصور ولقطات من أهم المناطق السياحية التي تزورها.

الفنانة الشابة نشرت صوراً جديدة من زيارتها لجزيرة كابري الإيطالية، حيث الطبيعة الخلابة، وكتبت الفنانة معربة عن شدة اعجابها بها: «عشقت الجزيرة»، بينما انتقلت بعد ذلك لمدينة فلورنسا، حيث الأدب والتاريخ والمعالم التاريخية، وهي اللقطات التي عكست استمتاع الفنانة بأجازتها ومدى تنوعها بين الترفيه والتثقيف.

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يُذكر أن بلقيس احتفلت في جولتها بين الجزر الإيطالية بعيد ميلاد زوجها الذي يرافقها رحلتها، ونشرت صورة رومانسية جمعتهما، معلقة عليها: «كل عام وأنت في قلبي.. عيد ميلاد سعيد حبي».

بلقيس احتفلت بزفافها على رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف ديسمبر 2016، وقد رزق الثنائي بمولودهما الأول يوم 12 مايو 2018، وقد فاجأت الفنانة الجميع، وكشفت عن وجه ابنها في كليب أغنية «أهلاً يا ماما» من كلمات وألحان سيف فاضل، والكليب من إخراج المخرج الإيطالي فابريزيو نوتاري

من ناحية أخرى، طرحت بلقيس مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «لا تعليق» من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، توزيع نور هاشم، مكس وماستر طيف عادل.