جان يامان عن التفاف المعجبات حوله في إيطاليا: أمر لا يصدق.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان التركي جان يامان، بطل مسلسل “الطائر المبكر”، عن اندهاشه الشديد من المعجبات اللاتي تلازمن فندقه بإيطاليا وذلك رغم مرور خمسة أيام فيه.

ونشر فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وهو يلتقط صور تذكارية مع جمهوره، وعلق على الفيديو قائلًا: “إنها ليلتي الخامسة في إيطاليا لكن الزحام أمام الفندق الذي نزلت به لا يقل ولو لدقيقة، إنه أمر لا يصدق، أمضيت أكثر من ساعتين في التقاط الصور مع كل شخص موجود.. كل الحب لكم”.

جان يامان، قد تعرض لحادث طريف خلال التقاطه صور وفيديوهات لجمهوره من شرفة الفندق المقيم فيه، سقط هاتفه المحمول من يده لتتهشم شاشته كليًا الأمر الذي اصابه بصدمة كبيرة.

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وكانت تقارير صحفية تركية، قد كشفت عن وجود علاقة بين جان يامان وديميت أوزديمير بطلة المسلسل، طوال عرض حلقات العمل وسفرهما معًا لقضاء عطلة صيفية، ونشرت العديد من الصور التي تواجد بها النجمان بنفس الأماكن دون الظهور سويًا وذلك بسبب نفيهما وجود علاقة بينهما.

مسلسل “الطائر المبكر”، تدور قصته حول علاقة حب رومانسية تجمع بين صاحب شركة إعلانات كبرى، وموظفة لديه ولعبت الصدفة دورًا أساسيًا في بداية قصة حبهما، كما تمر بالعديد من الأزمات.