ريهام أيمن تتألق في جلسة تصوير صيفية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تألقت الفنانة المصرية ريهام أيمن في جلسة تصوير جديدة مع المصور نادر عبده.

ريهام نشرت عدد من الصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، واختارت لها فستان نبيتي جذاب يبرز قوامها الممشوق، بينما تركت شعرها منسدلا بحرية.

الفنانة الشابة بدت مميزة من خلال عدد من الإكسسوارات، وظهرت في عدد من الصور داخل حمام السباحة.

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ريهام تلقت عدد من التعليقات الإيجابية على الصور، حيث غزل الفانز في طلتها الصيفية الرائعة.

يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من الممثل شريف رمزى عام 2015، ولديهما طفلان رمزي وليليا، وذلك بعد قصة حب بينهما أثناء تصوير مسلسل «العراف»، مع الفنان عادل إمام.

ريهام أيمن ابتعدت عن التمثيل خلال السنوات الماضية من أجل التفرغ لأبنائها، وقالت إن العائلة هي الأهم بالنسبة لها، وشاركت مؤخرا في مسلسل «نصيبي وقسمتك»، مع زوجها شريف رمزي.

شريف رمزي سبق له الزواج من الفنانة منة حسين فهمي، ولكنه انفصل عنها بعد سنوات، وارتبطت منه بعد ذلك من احمد فهمي وانفصلت عنه أيضا.