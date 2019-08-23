رضوى الشربيني تفاجئ جمهورها بلوك جديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني جمهورها بنشرها مجموعة صور حديثة لها ظهرت فيها بلوك جديد.

الإعلامية المصرية ظهرت في الصور، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بعد أن صبغت شعرها باللون البني الفاتح وأسدلت غرة على جبهتها.

رضوى كشفت أنها اعتمدت هذا اللوك من أجل الموسم الجديد من برنامجها “هي وبس”، حيث أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: ” في الطريق لـ نيو لوك الموسم الجديد.. #هي_وبس”.‏

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ورضوى الشربيني مذيعة مصرية، قدمت بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور، وبرنامجا فنيا على قناة الحياة، وبرنامج “أنا مصر” في التلفزيون المصري.

بالإضافة إلى عمل رضوى في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري “بروباجندا تي في”، إلا أنها اكتسبت شهرة عن طريق برنامجها “هي وبس” الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة.

وازدادت شهرتها بعد ارتفاع نسبة مشاهدات برنامجها “هي وبس”، وتحولها إلى أحد اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا في مصر، حيث تلقت آراؤها ردود فعل متباينة، يشيد بها البعض ويراها نموذجا “للمرأة المتحررة القوية” ويرى البعض أن النقد الموجه إليها هو جزء من “حملات التشهير التي طالت فتيات قررن تحدي المظاهر السلبية في المجتمع».